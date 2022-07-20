ماذا سيحدث الأسبوع المقبل.. ميشال حايك يفزع الجميع بتوقعات مرعبة هي الأولى من نوعها. !!

(كذب المنجمون ولو صدقوا)

وعبر قناة MTV اللبنانية تحدث حايك عن لبنان ومصر والسعودية ومعظم الدول العربية والأوروبية، وهي التوقعات التي وُصفت بالسوداوية وطالبه البعض بضرورة التوقف عن قول مثل تلك التوقعات التي تُثير الذعر، ومنهم الفنان السوري عابد فهد.

من مصر توقع الفلكي اللبناني نجاحات كبيرة للأخوين عمرو وعماد الدين أديب، كما تستعيد مدينة شرم الشيخ المصرية عزها وتتغلب على محاولات كسرها وإخماد وهجها.

وقال حايك إن الفنان محمد رمضان سيكون من صرعة إلى صرعة ومن جنون إلى جنون وسيطل من فوق القانون برغم الخطر والممنوع، كما يواجه اللاعب الدولي محمد صلاح مخططات لكسره لكنها تفشل ويبقى هو البطل في الوقت الذي يرفرف فوقه أفق مشحون ويتغلب على محاولات عرقلته.

وامتدت توقعاته إلى الأهرامات حيث قال إنه ستظهر علامات غريبة فيها وحولها وفوقها أضواء وأجسام تظهر وتختفي، وهو الأمر الذي يُثير حيرة العلماء والمُتابعين.

وخلال عام 2022 وكما زعم الفلكي اللبناني فإن الفن المصري بقديمه وجديده سيصبح على عرش التتويج والتكريم والعالمية.

السعودية وكشف حايك عن بعض التنبؤات المرتبطة بالسعودية والتي من بينها عبور صحن طائر في سماء السعودية.

لبنان ومن لبنان وبخلاف توقعاته السياسية التي أثارت الجدل، قال حايك إن لبنان هذه المرة سيشهد فيلماً عالمياً طويلاً للمُلحن اللبناني زياد الرحباني، وستتجه أنظار العالم كله للملحن المُعجزة، الذي سيكون عالمياً في العام 2022، وقال حايك إن الجمال في لبنان لم ينته مع جورجينا رزق ملكة جمال لبنان التي مثلتها في محافل عالمية، لكن الانتظارات والانتصارات كبيرة في هذا المجال في 2022.

ومن العراق قال حايك إن مفاعيل النهضة الثقافية والفنية والجماهيرية ستتغلّب على مفعول الاعتداءات والأحداث المفتعلة في أربيل، مع تنبؤات لضجيج إعلامي عالمي محوره الآثار العراقية.

وبشكل عام قال الفلكي اللبناني إن عام 2022 سيشهد بعض الأحداث في المنطقة العربية منها: انطفاء وغياب 4 أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة العربية بما فيها بلاد فارس، والطبيعة تجنّ جنونها فنرى أمواجاً عاتية في مياه عربية، وأيضاً موت فنان من أشهر المشاهير.