اخاف ان يتحقق هذا الأمر اكارثي ..العرافه الشهيرة ليلى عبداللطيف تفجع القلوب وتبكي العيون بتوقعات كارثية ستحدث نهاية الأسبوع الحالي!

تتوالى مفاجـأت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتنبؤاتها المثيرة للجدل بالتـوازي مع صدق تنبـؤاتها بانفـجار بيروت.

وتحدثت العرافة اللبنانية الشهـ.يرة ليلى عبداللطيف عن الطفل اليمني عبدالله سبيعيان الناجـي الوحيد من اسرته التي تنحدر إلى قبيلة عبيدة في محافظـة مـأرب.

وتوقعت ليلى عبداللطيف ان يصبح الطفـل قائدا في غضون اشهر رغم صغر سنه، إلا انها لم تفصـ.ح عن اقدامه على الانتقام من خصومه.وفي قراءة اقرب ما تكون إلى التأمل في صورته قالت عنه: ” عيناه تخفي سرا عظيما “.

واضافت ” النجوم ستقف إلى جانبه نهاية 2022 ليبلغ مبلغا عظيما قبل نهاية العام”وتابعت ” ورغم صغر سنه إلا أن دورة الفـلك تخبئ له أنباء سارة”.

والتوقعات التي سوف تشهـ.دها بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، ان المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية تَشهد بعض من المُناوشـات والنّزاعات، بينما من المُـتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سـعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن ، ومن المتوقع أن ينـجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام.

والتوقعات التي سوف تشهـ.دها بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، ان المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية تَشهد بعض من المُناوشـات والنّزاعات، بينما من المُـتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سـعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن ، ومن المتوقع أن ينـجح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت قبل بداية العام 2020، انتشـار فـيروس كـورونا الممـيت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصـة من “لهون وبس” ليلة رأس السنـة على الـL BCI.

فقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعـب والهـلع بين بعض الشعـوب، وأكّدت أن الـفيروس سيـكون أخطر من الـH1 N 1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطيف في برنامج “تاريخ يشهد” الذي عرض على الـLBCI، ظهور مرض خبيث في الصين يتسبب بحالات قلق كبيرة بسبب انتشار هذا الوباء.