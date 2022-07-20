سألـوا ليلى علوي عـن التنازلات الّتـي قدمتها لـ المنتجين لدخول الـمجال الفنّي فأجابت بكلِّ جـرأة ودون ذرة خجل.!!

الفنانة ليلى علوي فنانة مصرية شهيرة ولدت من أب مصري وأم يونانية وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء.



ظهرت الفنانة الشهيرة في الخامسة عشرة من عمرها على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي. وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

كشفت الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي خلال لقاءات تلفزيونية مختلفة عن تنازلات قدمتها للمخرجين من أجل دخولها المجال الفني ودون خجل من "هالة الفنانة الكبيرة" التي أصبحت عليها.



وفي البدء كان دخول علوي المجال الفني بالغناء في الإذاعة مع أمها حين سمعها الفنان والإذاعي الكبير حسني منيب فدعاها إلى اختبار كي تكون أحد أطفال الإذاعة لأداء أغان ومسرحيات ومن هناك كانت بدايتها الفنية.

ويتعلّق تنازل الفنانة الحقيقي بأول فيلم قدمته وعلى غير ما هو متعارف فقد كان أول فيلم للفنانة المصرية الكبيرة هو فيلم أنا وابنتي والحب وكان ذلك عام 1974 حيث قبلت بمشاهد هامشية بسيطة في سبيل خلق مجال وفرصة لها في الوسط الفني وهو ما لازمها مع المخرجين لعدة سنوات قبل انطلاقتها.