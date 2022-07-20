بحفل أسطوري فخم..ماحقيقة زفاف حسام حبيب على مطربة شهيرة يغيض طليقته شيرين ويفاجئ محبيه.!! (شاهد صور)

أعادت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور للفنان المصري حسام حبيب زاعمةً أنها من حفل زفافهما فاجأ الجمهور.



وفي الصور المتداولة يظهر الفنان المصري في قاعة أفراح خلال طقس أشبه بطقوس بالزفاف وبصحبته عدد من نجوم الفن المصريين أوّلهم "تامر حسني"

ويزع التداول أن الصورة المنتشرة أغاضت طليقة الفنان سيما وأن حفل الزفاف كان أسطورياً في إشارة إلى مواطنته الفنانة "شيرين عبد الوهاب".

وبعد بحث وتدقيق تبين أن الصور المتداولة ملتقطة من فيديو للفنان المصري حسام حبيب تم تسجيله خلال حفل زفاف أحد أصدقائه وقد كان النجم تامر حسنى رفقته لا أكثر ما ينفي فكرة زفافه من مطربة شهيرة لم تسمّها التداولات.

وبعد بحث وتدقيق تبين أن الصور المتداولة ملتقطة من فيديو للفنان المصري حسام حبيب تم تسجيله خلال حفل زفاف أحد أصدقائه وقد كان النجم تامر حسنى رفقته لا أكثر ما ينفي فكرة زفافه من مطربة شهيرة لم تسمّها التداولات.

جدير باذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد اتّهمت الفنان "حبيب" مؤخّراً بالتعدي عليها أمام ابنتيها في منزلها.