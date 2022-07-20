زوج المذيعة شيماء جمال يكشف عـن آخر ما قالته قبل أن تفارق الحياة ويدفنها حيه... كلمات أبكت المصريين.!! (ماقالته لايخطر على البال)

كشف أيمن حجاج قاتل زوجته، المذيعة شيماء جمال، عن آخر ما قالته شيماء قبل أن تفارق الحياة، ذاكرا اعترافات تفصيلية نقلتها صحيفة أخبار اليوم المصرية.

حجاج (52 عاما) قال خلال اعترافه: “تزوجت المذيعة شيماء جمال في 17 فبراير 2019 بوثيقة زواج رسمية وأخفينا الزواج الرسمي لزواجي بأم أولادي، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشائه أو إعلانه،

إلا أن شيماء كانت مادية وبدأت بتهديدي بإفشاء أسراري وأسرار شريكي في أعمال مختلفة عن مهنتي، ومساومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكي، ويدعى حسين الغرابلي، ووضعنا خطة لقتلها والتخلص منها”.

وأضاف: “اقترح عليّ صديقي قتلها ودفنها في منطقة بعيدكة ونائية يصعب الوصول إليها، وظللنا نبحث عن مزرعة حتى وجدناها في منطقة البدرشين، ثم اشترينا أدوات الجريمة، وكانت عبارة عن أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار حصلت عليها بمعرفتي”.

أيمن حجاج، العضو بإحدى الهيئات القضائية في مصر أردف في اعترافاته: “ذهبت وشريكي إلى المزرعة قبل أن أخبر شيماء وأخدعها بشراء مزرعة لها، وهي الحيلة التي استدرجتها بها إلى مكان قتلها لعلمي بأنها تحب المال، ثم حفرنا قبرا على عمق كبير وجهزنا كل شيء، وذهبت أنا إلى شيماء وأخبرتها أني وافقت على شروطها واشتريت لها مزرعة كبيرة في البدرشين باسمها ولكن عليها معاينتها مقدما قبل الشراء”.

وأضاف: “أول ما دخلنا المزرعة، أقفلنا الباب، وضربتها بمسدس على رأسها حتى ظهر الدم، وكانت تصرخ وتستغيث وتقول (حرام ارحمني خد كل حاجة بس سيبني أعيش أنا عندي بنت محتاجة لي)”، مشيرا إلى أنه لم يعر اهتماما بما كانت الضحية تقوله، مضيفا: “أسقطناها أرضا وكتمت أنفاسها حتى ماتت، وبعدها ربطناها بسلاسل ورميناها في القبر، الذي حفرناه، ثم أضرمت فيها النار لتشويه معالم الجريمة”.