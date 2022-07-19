الفنان الوحيد الذي تجرأ ومد إيده على الزعيم عادل إمام.. لن تصدقوا ما فعل به سمير غانم بعد ضربه للفنان!

تحول من موظف بسيط فى وزارة الصناعة إلى أحد أشهر الكومبارسات فقد جعلته ملامح وجهه الحادة ونظرات عينه الثاقبة إضافة إلى طوله يتربع على عرش أدوار الفتوة والبلطجة فضلاً عن بعض الأدوار التى ظهر فيها كمخبر وقائد عصابة.

الفنان صالح العويل من مواليد محافظة الشرقية وذلك في التاسع عشر من شهر مارس لعام 1946 وهو يبلغ من العمر الأن 72 عاما وقد عمل سابقا كموظف في وزارة الصناعة.بداياته السينمائية كانت من خلال فيلم “اللص والكلاب” عام 1962 في دور عامل بمحطة البنزين ثم شارك بعد ذلك في فيلم “إضراب الشحاتين” عام 1967 للمخرج حسن الإمام ثم فيلم “ورد وشوك” عام 1970 مع ناهد شريف ومحمد رشدي.

ومنذ ذلك الوقت توالت اعمال الفنان صالح العويل فشارك في أكثر من 220 عمل فني وقد تركزت أدواره في تجسيد شخصية البلطجي ورجل العصابة والشرير أو الفلاح والصعيدي.

ضربه للزعيم وعن ذكريات الفنان صالح العويل مع الزعيم عادل إمام فهي كثيرة ولا تحصي فقد شاركه في 10 أفلام ومسلسل واحد.

وقد قال الفنان صالح العويل في احد الحوارت التلفزيونية أنه في أحد مشاهد فيلم “عصابة حمادة وتوتو” عام 1982 قام بضرب عادل إمام ضربا مبرحا رغم أن المخرج قد طلب منه أن يضربه ضربا زائفا.

وربما كان سبب هذا هو المشاعر السلبية التي يكنها الفنان صالح العويل لعادل إمام حيث صرح سابقا انه قد وقف أمام العديد من النجوم ولكن الوحيد الذي لم يحبه هو عادل إمام ووصفه بأنه “متكبر وأناني”.كما انه يري أن الفنان الراحل سمير غانم هو أكثر الممثلين رقة وحنان حتي حكي أنه في أحد مشاهد فيلم “إنهم يسرقون الأرانب” عام 1983 كان يفترض لغانم أن يضربه ب “الشومة” علي رأسه ولكنه رفض ذلك وضربه ببذنجانة بدلا من الشومة.

كما قال أن الفنان الراحل أحمد زكي وأثناء تأديته لأحد المشاهد معه في فيلم “حسن اللول” عام 1997 قام بصفعه علي وجهه دون أن يكون ذلك مكتوبا في السيناريو مما أغضب العويل كثيرا ولكن الفنان الراحل عمل علي ترضيته وأعطاه مبلغا من المال.

أعماله الفنية قدم الفنان صالح العويل العديد من الأفلام السينمائية ومنها “الخيط الرفيع، الرصاصة لا تزال في جيبي، الأمبراطور، احنا بتوع الأتوبيس، قهوة المواردي، الحريف، عفوا ايها القانون، ملف في الأداب، البرئ، بطل من ورق، البوليس النسائي، العميل رقم 13، جزيرة الشيطان، قضية سميحة بدران، الشيطانة التي أحبتني، الراقصة والسياسي، شمس الزناتي، مستر كاراتيه”.

وكانت بداياته مع الدراما من خلال مسلسل “أحلام الفني الطائر” عام 1976 مع الزعيم عادل إمام ثم شارك بعد ذلك في مسلسلات منها “الكابتن جودة، رأفت الهجان، ليالي الحلمية، يوميات ونيس، نصف ربيع الأخر، ترويض الشرسة، زيزينيا، السيرة الهلالية، فارس بلا جواد، رجل في زمن العولمة، جحا المصري، أميرة من عابدين، العصيان، جبل الحلال”… وغيرهم.