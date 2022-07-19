جريمة بشعة في الأردن .. ما فعله هذا الإب مع أبنتيه كارثي ولا يصدقة عقل بشر !! (تفاصيل ما حدث)

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أن الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، قبضت على شخص قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا.

وقال السرطاوي، في بيان، إنّ:" معلومات وردت مساء الاثنين لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات، بقيام طليقها ويعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم.

وأضاف أنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)، وبالاستماع لأقوالهما أكدَّا قيام والدهما بضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عام، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا)ودفنهما بمحيط المنزل.

وبالتحقيق مع ذلك الشخص، اعترف أنه وقبل عشرة أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها ودفنها في محيط المنزل، فيما ضرب بعد ذلك بأيام الأخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل. وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهم الصحية والنفسية وما زال التحقيق جاريا.

وأضاف أنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)، وبالاستماع لأقوالهما أكدَّا قيام والدهما بضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عام، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا)ودفنهما بمحيط المنزل.