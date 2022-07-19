تنبؤات مزلزلة.. ميشال حايك المرعبة تُصيب من جديد وتتحقق في هذه الدولة العربية | شاهد الفيديو

قبل أسابيع قليلة انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لميشال حايك حيث توقع حينها أن حزب النهضة يواجه خطرًا في تونس.

وسبق أن مر حزب النهضة بمرحلة متوترة حيث اقتحم محتجون مقراتها محملينها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد في تحركات وصفت بالأعنف ضد حركة النهضة منذ 2011.

ميشال حايك هو متنبئ لبناني، يثير الجدل بشكل واسع بسبب التنبؤات السنوية التي يقوم بإطلاقها في شهر ديسمبر كل عام، ومن المصيب للدهشة أنه يصيب في كثير من الأحيان في توقعاته، والكثير من الناس يرى أن توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة.