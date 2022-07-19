لماذا رمى جميع أزواج نادية الجندي يمين الطلاق عليها؟ سألوها عن السبب فصدمتهم إجابتها!

كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي، سبب فشل زيجاتها وتعرضها للطلاق من جميعهم، وتأثير الفن على حياتها العاطفية ونجاحها الأسري.

نادية الجندي، قالت خلال حوارها مع الإعلامية جيسيكا عازار، ببرنامج "الأحد منحكي"، على شاشة mtv اللبنانية: "المرأة الناجحة تدفع ثمن نجاحها من حياتها الزوجية، لأن الرجل الشرقي أناني بطبعه، وأول ما يلاقي الست نجحت جدا يغير وميحبهاش تتفوق عليه، نادرًا ما تلاقي راجل يتقبل ده.. وفعلا النجاح بيخوّف الرجالة".

وأضافت: "أنا دفعت تمن نجاحي من حياتي الزوجية لأن دايما في نوع من الأنانية.. الراجل بيبقى عايز الست دايما تكون أقل منه، حتى لو كان ناجح في مجاله، لكن نجاح الست بيعمل له نوع من عدم الثقة في النفس".

وتابعت: "في حياتي كلها ماحسستش راجل إني متعالية عليه أو إني نادية الجندي الفنانة.. بالعكس أنا زوجة مطيعة جدا وبيتوتيه جدا ويمكن أقل من أي زوجة طبيعية في الحياة.. يمكن بعمل حاجات متعملهاش أي زوجة.. وبشوف كل طلبات الراجل.. ومع ذلك النجاح يظل عامل حاجز بينا".

يذكر أن الفنانة نادية الجندي، تزوجت في بداية حياتها من الفنان عماد حمدي، رغم فارق العمر بينهما وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام حمدي، وتزوجت بعده من المنتج محمد مختار ولكنهما انفصلا بعد فترة ولم يستمر زواجهما.