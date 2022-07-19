تشوه وجه شيرين رضا بالجروح في اخر ظهور لها يفجر ضجة واسعة .. ما الذي حدث لها؟!

اثارت الفنانة شيرين رضا الجدل، بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

حيث ظهرت شيرين رضا، وعلى وجهها آثار جروح، لتكشف بعدها بانه مكياج معلقة “تتطلب Diga الكثير من العمل، ليس فقط التمثيل، ولكن المكياج أيضًا، الفيل الأزرق”.

الجدير بالذكر ان الفنانة شيرين رضا تعيش حالة من النشاط السينمائي مؤخرا، بعدما شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل شغل في العالي مع الفنانة فيفي عبده، كما اقتربت شيرين رضا من انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم الملحد.

الذي تشارك في بطولته مع محمود حميدة وحسين فهمي وأحمد حاتم وتارا عماد، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.