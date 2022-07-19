مذيعة أردنية علـى قناة العربية( فاتنة الجمال) نسـيت أنها على الهواء مباشرة .. وما فعلته أمام العلن بدون خجل صـدم جميع المتابعين.!! (فيديو)

تعرضت مذيعة قناة العربية الأردنية منتهى الرمحي، لموقف محرج أثناء إذاعة إحدى النشرات الإخبارية، ما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين مغردي «تويتر».



وخلال نشرة الأخبار، ومن دون مقدمات أو سبب واضح، انخرطت منتهى في نوبة ضحك، ولم تستطع تمالك نفسها رغم محاولاتها،

ومع قيام مخرج النشرة بمساعدتها في إطالة المشاهد المصورة، إذ كانت المذيعة تعود إلى نوبة الضحك،

ما اضطرها في نهاية المطاف إلى إنهاء النشرة الإخبارية بعدما تأكد عدم قدرتها على ضبط الأمر.

وتداول روّاد على منصات التواصل مقاطع الفيديو، متسائلين عن السبب، وفيما اعتبر البعض الأمر «سقطة لا تغتفر»، وجد آخرون ما حدث شيئاً عادياً، ولا يستحق كل هذه الضجة.