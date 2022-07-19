شاب ينزع ملابسه كاملة في الشارع وما فعله بالفتيات لا يصدقة عقل بشر .. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك ما حدث

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أنه في إطار المتابعة المستمرّة التّي تقوم بها فصيلة طريق الشّام في
في وحدة شرطة بيروت لمكافحة الجرائم، ضبطت دوريّة من الفصيلة المذكورة، أحد المواطنين على متن فان تويوتا، بالجرم المشهود.
وأضافت أنه قام بالتحرّش بالمارّة والفتيات، ويقوم بأعمال منافية للحشمة كخلع بنطاله وملابسه الداخلية بشكلٍ فاضح أمامهم، وذلك في محلّة طريق الشام بالقرب من جامعة القديس يوسف، حيث تمّ توقيفه.
وأوضحت أنه كان في حالة سكر، وبتفتيشه عُثِر بحوزته على كميّة من المخدّرات، عِبارة عن حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه، حيث أودع والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.