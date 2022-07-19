فنانات حسناوات يهرب النجوم تمثيل القبلات معهم بسبب رائحة أنفاسهم الكريهة.. الأسماء ستصيبك بالصدمك!

هناك الكثير من الأفلام رومانسية، لم يكن الثنائي فيها مرتاحين لمشاهد التقبيل ولم يرغبوا في تنفيذها.

هذا ما حدث بالفعل مع العديد من نجوم هوليوود ممن لم يرغبوا في تقبيل الطرف الآخر لأسباب نكشف عنها في التقرير التالي وفقا لما ورد في Screen Rant:كريستين ستيوارت و تايلور لوتنر

يعد فيلم Twilight واحدا من أكثر الأفلام رومانسية بالنسبة للمراهقين ممن شعروا بالغضب وتساءلوا عما اذا كانت "بيلا" كريستين ستيوارت ستختار "إدوارد" روبرت باتينسون الذي ينتمي لعالم مصاصي الدماء أم أنها ستخضع لـ "جاكوب" وعالم المستذئبين؟

حسنا من الجيد أن كريستين ستيوارت اختارت في النهاية أن تدخل لعالم المستذئبين وتقع في حب روبرت باتينسون على الشاشة نظرا لأنها وجدت تقبيل تايلور لوتنر مناف تماما لما كانت عليه شخصية "بيلا"، وأن "بيلا" تحب "إدوارد" وتقبله بارتياح على الشاشة حتى إن الاثنين جمعتهما علاقة عاطفية عقب تصوير الفيلم.

جينيفر لورانس وكريس برات

لا يمكن لـجينيفر لورانس أن تبقى خارج القائمة، دعنا نتفق في البداية أن جينيفر لورانس لا تفعل شيئا غير التقبيل.عندما حان الوقت لمشهدها الحميمي مع كريس برات في فيلم Passengers عام 2016، كانت لورانس قلقة ومتخوفة للغاية من تلك التجربة فهي لم تكن راضية على تأدية هذه المشاهد مع رجل متزوج في الحقيقة فماذا فعلت؟

لجأت الممثلة الأمريكية إلى شرب عدة كؤوس من الكحول كي تخفف من حدة الموقف، وعلى الرغم من أن حالة السكر التي وصلت لها ساعدتها في تأدية هذا المشهد ولكن اتضح فيما بعد أنه سبب مزيدا من الخوف والقلق لها.

"لقد كنت حقا في حالة سكر تام ، ولكن أدى ذلك إلى شعوري بمزيد من القلق عندما وصلت المنزل لأنني كنت مثل: ماذا فعلت؟ أنا لا أعلم وكانت هذه هي المرة الأولى التي أقبل فيا رجلا متزوجا والشعور بالذنب هو أسوأ شعور يمكن أن ينتابك".

رايان جوسلينج ورايتشل مكآدامز

هل تصدق أن الدراما الرومانسية الأشهر the Notebook الصادرة عام 2014، كان بطلاها لا يطيقان بعضهما؟

حاول رايان جوسلينج استبدال ريتشل مكآدامز بسبب مشاعره السلبية تجاهها وكانت هي كذلك فلم يكن الثنائي مرتاحين لتقبيل بعضهما البعض إلى جانب تأدية المشاهد الحميمية بالطبع.كما صرح مخرج العمل أن الثنائي كانا يصرخان في وجه بعضهما أثناء التصوير، ولكن من المثير للاهتمام أن الاثنين دخلا علاقة عاطفية بعد وقت قصير من صدور الفيلم.

داكوتا جونسون وجيمي دورنان

ربما يعد دخول هذين الاسمين سويا في تلك القائمة أكثر شيء مثيرا للضحك قد تقرأه يوما، لأن الثنائي يلعبان أدوارا رومانسية وحياتهما مليئة بالشغف في سلسلة أفلام Fifty Shades.

لذا فإن معرفة أن الثنائي كانا يكرهان بعضهما البعض في الحقيقة هو أمر مثير للضحك، فقد أصاب الجزء الأول من السلسة Fifty Shades of Grey العديد من الأشخاص بخيبة أمل نظرا لأن جولاتهما الصحفية كانت ذات طابع غريب للغاية فلم تظهر الكيمياء التي يدعيها الثنائي على السجادة الحمراء.

كما نال الثنائي اتهامات بافتقار الكيمياء التي من المفترض أن تكون بين أبطال الأعمال الرومانسية على الشاشة من خلال آدائهما في الفيلم أيضا فلم تظهر القبلات بشكل رومانسي كما هو من المفترض.

فين ديزل وتشارليز ثيرون

أثناء حملته الترويجية للجزء الثامن من Fast & Furious تطرق الممثل الأمريكي فين ديزل كثيرا للحديث عن القُبلة التي جمعته مع تشارليز ثيرون ضمن أحداث الفيلم.

وبينما يصف ديزل قُبلته مع تشارليز ثيرون بأنها "أهم لحظة في تاريخ إعلانات الأفلام"، خرجت تشارليز عن صمتها إزاء تلك التصريحات، وتعجّبت من استمرار حديثه عن تلك القُبلة في الفيلم.

وأكدت تشارليز ثيرون أثناء استضافتها أخيرا في برنامج TheEllenShow، أن تقييم فين ديزل المبالغ فيه للقُبلة هو حتما جنون، وقالت باندهاش: "لا أفهم تحديدا ما يفعله، فهو يذهب إلى كل مكان ويصرّح بأنني قضيت أفضل أوقات حياتي بهذه القُبلة".

وفيما صرّح فين ديزل لصحيفة USA Today بأن تشارليز ثيرون استمتعت كثيرا بقُبلتها معه في الفيلم، واستدل في هذا بأن "الشفاه لا يمكن أن تكذب"، فإن تشارليز ترى في المقابل بأنها قُبلة جاءت بالقوة، وأن كل من يشاهدها يرى بأنها تهين وجهه بفمها، بحسب تصريحاتها لـايلين ديجينريس.

توم كروز و ثاندي نيوتن

يعد الممثل توم كروز من أكثر ممثلي هوليوود وسامة، وبالطبع قبلته هي حلم العديد من الفتيات ولكن يبدو أن الأمر لم يكن هكذا بالنسبة لـ ثاندي نيوتن التي شاركت الممثل الوسيم في فيلم Mission: Impossible II.

فلم تكن نيوتن معجبة بطريقة تقبيل توم كروز ووجدتها مقززة للغاية وتقول ثاندي نيوتن : في نهاية اليوم كنت أذهب لمنزلي وأفكر كم كانت تلك القبلة صعبة وكم مرة كان علينا أن نعيدها"، ومن الواضح أن فم توم كروز كان مليئا باللعاب وكانت قبلته قذرة وهو أمر ليس جيدا أبدا.

إيما واتسون و روبرت جرينت

لم يكن روبرت جرينت سعيدا بقبلة إيما واتسون في أحداث سلسلة The Harry Potter، ويقول جرينت: لقد عرفت إيما منذ أن كنت في التاسعة من عمري وكان لدينا هذه العلاقة بين أخ وشقيقته وشعرت بالغرابة فعندما كان وجهها يقترب ويقترب مني كنت أتذكر أنني كنت مثل : يا إلهي لا أستطيع أن أفكر في شيء سوى هذه العلاقة".جينيفر لورانس وليام هيمسورث.

لم يكن ليام هيمسورث معجبا بفكرة تقبيل جينيفر لورانس في فيلم The Hunger Games ولم يشعر بأنه مستمتع كما يعتقد البعض.

وسخر هيمسورث من عدم استمتاعه بقبلة جينيفر لورانس قائلا: هي واحدة من أقرب الأصدقاء لدي أنا أحبها ولكن اذا كان لدينا مشهد تقبيل فإنها تشير دائما بأنها قد تناولت للتو طعاما يحتوي على الثوم أو سمك التونة أو أي شيء مثير للاشمئزاز ولم تنظف أسنانها قبل المشهد مباشرة"، وأكون أنا مثل : رائع لا أستطيع الانتظار حتى أتذوقهم".