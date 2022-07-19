بدون علم زوجته.. ماحقيقة خطوبة محمد صلاح مـن بطلة مسلسل أبو العروسة.. يهـز مواقع التواصل.. شاهد نشر أولى الصور من الغردقة.!!

نجم فريق ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح محركات البحث بعد تداول أنباء تفيد خطوبته من فنان شهيرة.



وتداول ناشطون صورة لصلاح مع الفنانة الشابة ديانا هشام وتزامن انتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مع قضاء النجم المصري محمد صلاح إجازة الصيف في مدينة الغردقة، وهو ما زاد التكهنات حول ارتباط صلاح.

هل خطب محمد صلاح فنانة مصرية؟

لكن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ترجع إلى يوليو 2021 حينما التقت الفنانة الشابة ديانا هشام بمحمد صلاح والتقطت الصورة التي أثارت الجدل، ولسبب ما انتشرت مرة آخرى.

ونفت الفنانة المصرية، في تصريحات صحفية، أن تكون ذهبت إلى مدينة الغردقة في الفترة الحالية، وأكدت أنها قابلت النجم المصري بالصدفة أثناء قضاء إجازة الصيف في العام الماضي.



وكتبت ديانا هشام، عبر حسابها الشخصي على التواصل الاجتماعي "إنستقرام" ونشرت الصورة ورافقتها بتعليق: "تشرفت بلقائك".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد صلاح لشائعات، حيث طغت الشائعات على نجم ليفربول في الحياة الأسرية الفترة الماضية بعد اختفاء زوجته عن الظهور الإعلامي.



جدير بالذكر، أن الفنانة المصرية ديانا هشام تعمل على إنهاء مشاهدها في مسلسل بعنوان "عالم تاني" بطولة رانيا يوسف، والعمل الجديد مكون من 30 حلقة.

واشتهرت ديانا بأدوارها المميزة في الدراما، ومن أبرز مسلسلاتها مسلسل "أبو العروسة".