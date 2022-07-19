مفاجأة صادمة .. سيدة تنجب طفلاً من زوجها بعد وفاته بـ 14شهرًا وتخطط لإنجاب الثاني

فاجئت سارة شيلينبرجر، التي تبلغ من العمر ما يقارب من حوالي 41 عامًا، وتعمل معلمة من أوكلاهوما بالولايات المتحدة،

وقامت بانجاب طفلا بعد رحيل زوجها بما يقارب من حوالي 14 شهرا.حيث لم تستسلم لرحيل زوجها الذي توفى نتيجة تعرضه لنوبة قلبية في فبراير 2020 عن عمر يناهز 41 عاماً، وقامت باستخدام الأجنة المجمدة التي أجراها زوجها الراحل قبل وفاته لتجنب منه طفلا بعد رحيله بعد مرور عام على الوفاة.

وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “مترو” البريطانية.بل تسعى لإنجاب طفل ثانٍ باستخدام عينة الحيوانات المنوية المجمدة لزوجها، وأكدت عدد من وسائل الإعلام أن الزوجان كان يسعيان للإنجاب من خلال عمليات التلقيح الصناعي وتم تكوين وتجميد أجنة قابلة للحياة.

وعلقت سارة على هذا الحدث قائلة :”كافحت أنا وزوجي من أجل الحمل وأردنا أسرة أكثر من أي شيء آخر.آمل وأدعو الله أن ينجح هذا النقل ويجلب طفلنا المعجزة الثاني إلى عائلتنا”.

وتابعت: “إنه أمر عاطفي للغاية ، ولكنه مثير أيضًا.. أنا ممتن جدًا لأن لدي أمل في قطعة حية ثانية من زوجي في الأفق وأعلم أنه معي مثل Hayes ..أعلم أن هذا ما يريدني سكوت أن أفعله”