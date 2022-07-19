في سوريا وبرفقة هذه النجمة العربية شديدة الجمال .. النجم العالمي جاكي شان يختار دمشق كموقع لتصوير فلمه القادم!

بعد ان كان من المقرر تصوير الفيلم في دولة الامارات العربية المتحدة، اختار الممثل الصيني الشهير جاكي شان تصوير فيلمه الجديد “Home Operation”، بمنطقة الحجر الأسود في دمشق.

ونشر موقع “Digital Studio Me” ورصدت منصة تريند، أن الفيلم من إنتاج مشترك بين جاكي شان وشركة إماراتية.

كما وأوضح الموقع أن النجم العالمي جاكي شان تشارك مع “Art maker production” الإماراتية، على إنتاج الفيلم.

ويتناول الفيلم أحداث حقيقية للإجلاء الطارئ للمواطنين والدبلوماسيين الصينيين، خلال الحرب في اليمن في عام 2015.

ويعتبر فيلم “Home Operation” هو أول عمل صيني يتم تصويره على الأراضي السورية.

كما وكشفت مصادر خاصة لمنصة تريند، أن الممثلة السورية نسرين طافش مرشحة للمشاركة إلى جانب جاكي شان.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الإنتاج تواصلت مع بعض النجوم السوريين للمشاركة في العمل الذي يتم تصويره في دمشق.

وقال المخرج في تصريحات صحفية إن الفيلم يركّز على كيفية إجلاء الصين أكثر من 600 مواطن.

بالإضافة إلى إجلاء أكثر من 200 مواطن من دول أخرى خلال حرب اليمن في عام 2015، بحسب تصريحات المخرج.

ويشتهر جاكي شان في أفلامه بأسلوب القتال واستخدام حركات البهلوانية المبتكرة والتي في العادة يؤديها بنفسه.