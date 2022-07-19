لن تصدقوا كيف أصبح شكله.. ظهور مفزع وصادم للفنان أشرف عبد الغفور بعد أن غزى الشعر الأبيض رأسه ووصل لسن الـ 80

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور بتهنئة والدها الفنان أشرف عبد الغفور عبر نشر صورة من صفحتها الرسمية على " انستغرام".

وتفاجأ المتابعون بعد أن قامت الفنانة ريهام عبد الغفور، بتهنئة والدها الفنان أشرف عبد الغفور ونجلها بيوم ميلادهما، والذي وافق 22 يونيو من الشهر الجاري، حيث عبروا أنه أصبح كبير جدا وقد غزى الشيب شعره.حيث نشرت ريهام عبد الغفور،

صورة تجمعها بوالدها وأخرى بنجلها عبر حسابها الرسمي على " انستغرام".. وعلقت قائلة " 22 يونيو أهم يوم في حياتي، عيد ميلاد والدي الذي علمني الحب، يعلم الله كم أحب والدي،

لذلك جعلني أنجب ابني الأول في نفس اليوم الذي ولد فيه والدي.. عيد ميلاد سعيد للأب المحب، وللابن الأكثر تعاطفا".وتنتظر ريهام عبد الغفور، عرض مسلسلها " وش وضهر" المقرر عرضه على منصة شاهدvip، يوم 27 يونيو من الشهر الجاري.