الفنانة أمال ماهر تفجر مفاجأة جديدة عن اختفائها.. وتكشف حقيقة دوبليرة الفيديو.. مداخلة هاتفية مع رامي راضون

صرحت المطربة امال ماهر خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج على قناةdmc مع الإعلامي رامي رضوان انها بخير ولايوجد شيء مما هو متداول من اشاعات.

وطمأنت ماهر، جمهورها وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال عليها قائلة: "أنا اتخضيت من حب الناس لدرجة إني دمعت.. وهطلعلكم لايف قريب" .

وداعبت المطربة آمال ماهر، الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى عندما سألها "هو ده أنت؟"، قائلة: "أنت شايف إيه والله أنا، وعلى فكرة انا اللي هغني مش الدوبلير " .

وجاءت تلك المداخلة الهاتفية بعد الجدل الكثير حول قصة اختفائها و الإشاعات التي تداولت حول ذلك ، فظهرت لتطمئن كل متابعيها وتنفي كل ماتردد عنها من أقاويل و قصص مختلقة ليس لها أي أساس من الصحة.