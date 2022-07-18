ابنه حلا شيحة الشابة تخطف الأنظار بجمالها الخرافي في ظهور نادر لها بدون حجاب والجمهور يشبهها بوالدتها - صورة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، من احتفال أسرتها بعيد الأضحى.

وظهر في الصورة والد الفنانة أحمد شيحة بصحبة أحفاده اولاد الفنانة، وعلقت حلا شيحة عليها: "عيد مبارك وأجازة سعيدة".

وأثارت الصورة جدلا واسعا بسبب الشبة الكبير بين حلا شيحة وابنتها التي ظهرت في الصورة ولكن بدون حجاب الرأس، وظن الجمهور ان من ظهرت في الصورة هي حلا وليست ابنتها وذلك بدوره شكك الجمهور حول خلع الفنانة للحجاب مرة أخرى، قبل أن تقوم الفنانة بحذف الصورة بعد نشرها بساعات.