نجمة طيور الجنة جنى مقداد تحرج والدها خالد بعد أشهر من إرتدائها للحجاب.. قلعته أمام الجميع بعد تعرضها للسخرية

تعرضت نجمة ​طيور الجنة​ ​جنى مقداد​ لبعض الانتقادات بسبب لفة حجابها بعد اعلانها ارتدائها الحجاب قبل فترة قصيرة.

ورأى البعض ان اللفة التي تعتمدها لا تناسب شكل وجهها الدائري وان عليها ان تغيّرها وبالفعل هذا ما فعلته جنى فظهرت في احدث صورة نشرتها على حسابها الخاص بلفة حجاب جديدة بعد ان تخلت عن القديمة ولاقت بها الى حد بعيد.من ناحية ثانية تتعرض لهجوم من نوع اخر بعد ان تركت صورها القديمة التي تظهر فيها من دون حجاب ولم تمحيها عن صفحتها فأتت ذلك التعليقات قاسية جدا، يعد أن أحرجت والدها وقلعت الحجاب.

وفي وقت سابق، نشر نجم طيور الجنة المعتصم مقداد فيديو له مع عائلته من جلسة طريفة لهم على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وكانت قدّمت جنى مقداد مؤخرا هدايا للفتيات الصغار خلال تواجدها في الأردن مع عائلتها، وذلك بمناسبة ارتدائها الحجاب، والهدية عبارة عن ثوب صلاة .