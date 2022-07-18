صدمة فنية تهز الأردن وتصحوا على فاجعه ...هذا ما حدث لـ ابنة مؤسس طيور الجنة (خالد مقداد) ...وسط حزن يخيم مواقع التواصل وبكاء المتابعين.! !

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي اخبار عن نبذ عائلة ​خالد مقداد​، لإبنته جنى مقداد نجمة طيور الجنة.

وأكد العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن عائلة مقداد باتت اليوم تهمل إبنتهم جنى، وذلك بسبب شقيقها الصغير سندوكشف البعض أن معظم الأمور التي كانت تقوم بها العائلة

كانت جنى هي من تحتل معظم الصور خاصة بين أحضان والدها خالد المقداد، إلا أنها اليوم باتت مهمشة جداً، حتى إعتقد البعض أنه تم نبذها.

العديد من المتابعين علقوا على هذا الأمر بتصاريح صادمة، وفي رصد للتعليقات، جاء فيها "تنسوا البنت منشان الولد"،"العشم ما كان هيك يا أبو الوليد"،"لازم تكون سند لإبنك مو لبنيتك"،"إنتبه على بنتك أكثر".