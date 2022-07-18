تصريحات صادمة..منة عرفة تفجر مفاجأة من العيار الثقيل و تكشف السر الذي جعلها تختفي بعد ليلة دخلتها !!

كشفت الفنانة المصرية منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدي، أنهما قررا الاختفاء عن جمهورهما الفترة الماضية بسبب كثرة ظهورهما وتصدرهما التريند بسبب أزماتهما.

وقالت منة عرفة في تصريح خاص لـ“فوشيا“، إنها اختفت عن جمهورها الفترة الماضية بسبب تحضيرها لأعمال جديدة تظهر بها للجمهور الفترة المقبلة، في السينما والدراما.بينما قال الفنان محمود المهدي، إنه قرر هو الآخر الاختفاء فترة عن أعين الجمهور بسبب الانتقادات المستمرة وغيرها، وأيضا كان منشغلا في إنهاء بعض الأمور في حياته، ولكنه يعود من جديد.

يذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت أزمات كثيرة وقعت بها الفنانة منة عرفة؛ بسبب تصريحات زوجها وتدخله بأعمالها، كذلك لنشره على حسابيه بموقعي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ عدة منشورات، تتضمن تهديدا بنشر إساءات تخص عددا من الفنانين ومنهم الفنانة إلهام شاهين.

وسبق وأعلن الفنان محمود المهدي زواجه من زميلته منة عرفة، ونشر عبر حسابه الجديد في ”فيسبوك“، صورة تجمعه بزوجته وهي تلبس خاتما، وكتب: ”الحمد لله تم الزواج والدخلة والفرح كان صغيرا ومقتصرا على الأهل فقط، ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط، حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا“.

كما تجنبت منة عرفة أي إشارة لزواجها، ولم تؤكد صحة خبر زفافها من عدمه، كما قررت عدم نشر أي صورة لها برفقة محمود المهدي، بعدما تسببت أزماته مع نجوم الوسط الفني في انفصالهما مؤخرا.يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أعلن في 4 مايو قرارا بإغلاق حسابي محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة على ”فيسبوك“ و“إنستغرام“؛ وذلك بعد قيامه بنشر عدد من المنشورات التي تتضمن تشهيرا وطعنا في الأعراض لعدد من فنانات مصر.

ومحمود المهدي ومنة عرفة احتفلا بعقد قرانهما يوم 30 يونيو من العام 2021، وفي نوفمبر من نفس العام تم الانفصال الأول، ولكن أعلن ”المهدي“ عودته لمنة في نفس الشهر، ولم يستمر الانفصال أكثر من 48 ساعة وعاد الثنائي لبعضهما من جديد، وسط اتهامات لمنة وزوجها بأنهما يبحثان عن الشهرة والتريند.