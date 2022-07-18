(أجمل نساء الدنيا) ..شاهد شقيقة الفنانة غادة عادل تخطف الأنظار بجمالها المذهل ..لن تصدقوا ان هذا الجمال موجود على الأرض

خطفت شقيقة الفنانة غادة عادل الأنظار أثناء ظهورها بمناسبة احتفال المخرج مجدي الهواري بتخرج ابنه الأوسط عبد الله الشهير ببودي من المرحلة الثانوية.

وحرصت أفراد أسرة الهواري على حضور حفل التخرج، ومنهم مريم، حمزة، وعز الدين أشقاء عبد الله، بجانب حضور والدته النجمة غادة عادل وشقيقتها، واعتمدت غادة في إطلالتها على طقم بسيط باللون الأسود مع مكياج هادىء، وتسريحة شعر ناعمة.

تجمع الثنائي غادة ومجدي بعد الطلاق علاقة صداقة قوية، من أجل أبنائهما الخمسة وحفاظًا على قصة حبهما وعشرة الزواج التي امتدت لسنوات عديدة تخطت الـ 20 عام.

ويذكر أن غادة ومجدي لم يرتبطا بأشخاص أخرى بعد الطلاق، وكذلك لم يتعاونا في أي عمل فني.