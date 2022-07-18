عندما سألوا وليد توفيق عن رأيه الصريح عن تصرفات محمد رمضان والأغاني التي يقدمها.. فأجاب بصراحة ودون تردد

كشف المطرب وليد توفيق رأيه في الفنان محمد رمضان، وفي تصرفاته والأغاني التي يقدمها في الفترة الأخيرة، وذلك خلال حوار له مع برنامج اليوم، الذي يذاع عبر قناة الحرة.

وقال وليد توفيق: مين ميعرفش محمد رمضان هو فنان رائع وبحبه لفنه، وعمر الشريف النجم الكبير اتكلم عنه، وهو حر بتصرفاته، ولكن محمد رمضان سيصبح عالميا.آخر أغاني وليد توفيق

تعد آخر الأغاني الذي قدمها وليد توفيق أغنية دكنور في الحب مع جاد شويري، وحققت الأغنية نجاحًا حتى وصلت إلى 2 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات جاد شويري وهيثم شعبان وألحان نيكولاس شلبي.

وجاءت كلمات الأغنية: دللنا وحبيناه كبرناه على ايدينا، ده الشوق اللي فعنينا ياما دوب حلوين، بتعاند ليه فهواك حتدوب سهر وترجع وعيونك مشتاقين يا قمر ده انت بتقسى على مين على راحتو سيبو يكبرلو يومين ده قبلك علم كل العاشقين، دكتور في الحب بقالي سنين.

آخر أعمال محمد رمضان

شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل المشوار، وضم العمل العديد من النجوم أبرزهم، دينا الشربيني، أحمد صفوت، أحمد مجدي، أحمد كمال، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين

، والمسلسل كان من إنتاج سعدي جوهر وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، ودارت أحداث العمل في إطار غموض وتشويق.