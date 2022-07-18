عروسة سورية فائقة الجمال تتزوج من 2 أشقاء زواج شرعي .. وما حدث في ليلةٌ الدخلة لم يكُن فـي الحسبان ويشيب له شعر الرأس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة غريبة لأول مرة من نوعها، معاناة شديدة شهدتها إحدى العائلات في دولة سوريا حيث قامت إحدى السيدات بالزواج من زوجين أشقاء في توقيت واحد بطريقة شرعية صحيحة في مدينة حلب السورية.

وذلك بعد زواج فتاه من شاب ثم فقد هذا الشاب، وتزوجت من أخيه وأنجبت ولد منه، وبعد ذلك ظهر زوجها الأول وهو شقيق الزوج الثاني، ففي عام 2011 تقريباً خرج الشاب “عمار الحلو” الزوج الأول للمشاركة في الحياة السياسية وأختفى وسألوا عنه عائلته كثيرا حتى أخبروهم أنه توفى وقد دفن.



وفي هذه التوقيت كان “عمار” عريس جديد وكانت عروسته “سناء” حامل في شهورها الأولى، وبعد سنوات من وفاة “عمار”، قررت الأسرة أن تتزوج زوجته من شقيق عمار، وبالفعل تم الزفاف وأصبحت حاملا منه.

في هذا التوقيت، أصدرت الحكومة السورية العفو عن بعض المسـاجين، والمفاجأة أن “عمار” كان من ضمنهم ومازال على قد الحياة، ليعود إلى أسرته ويصعق بزواج زوجته من شقيقه ودخلت العائلة في معاناة كبرى وأخذوا يتسائلون للوصول إلى حل.