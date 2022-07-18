الفنانة شيرين عبد الوهاب تجمد أجنة من زوجها حسام حبيب.. مصدر يكشف تفاصيل مثيرة في القضية

مازالت قضية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب تشغل الكثير من المتابعين في الوطن العربي

خصوصاً بعد معرفة أن النجمين لم ينفصلا رسمياً حتى الآن. مؤخراً كشفت مصادر فنية نقلاً عن أحد المقربين من النجمان حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب أنه خلال فترة تواجدهم سويا وقع خلافا بينهما بسبب عدم موافقة شيرين علي تجميد أجنة من زوجها حسام .

، وكانت تريد فقط تجميد بويضاتها.وأكد المصدر أنه بعد محاولات كثيرة من زوجها حسام حبيب وافقت شيرين عبد الوهاب علي تجميد أجنة من زوجها حسام حبيب، وبعدها أجرت عملية تجميد بويضات.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل بظهورها، الأخير مع السيناريست تامر حبيب، حيث ظهرت بوزن زائد مما لفت نظر الجمهور وتساءل هل شيرين عبدالوهاب حامل.

وأكد أحد المقربين من اسرة الفنان حسام حبيب الذي يعد زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب حتي الأن، أن أمر الحمل من عدمه يعد من الأمور الشخصية الخاصة بهم، ولا يريدون التدخل فيه.

وقالت شيرين عبدالوهاب، رداً على أحد معجبيها عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، حيث وجه لها سؤالاً عن مشاعرها تجاه زوجها السابق، قائلا: "لسه بتحبي حسام أو خلاص قدرتي تشيليه من قلبك؟"، وأجابت شيرين قائلة: "أنا مش بحبه ولا بكرهه".