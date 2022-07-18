بدون اي رجيم.. هذا هو الحل السحري الذي أفقد الفنان علي الألفي نصف وزنه وفي فترة قصيرة.. الفنان يكشف السر!!

نشر الفنان عل الألفي مسبقا اول صورة له بعد فقدان الوزن فلم يتعرف عليه الجمهور، وبعدها قام بنشر صورة تجمع بين شكله قبل وبعد فقدان الوزن.

وأكتشف جمهوره بعدها التغير الكبير في مظهره والذي تعودوا على رؤيته به الفترة الماضية، وكشف علي الألفي السر وراء فقدان الوزن الكبير، فبعد أن نشر الصورة أرفق تعليقا مع الصورة.

قال فيه: "عندي كلمتين في زوري.. انا عملت عملية قصيت فيها معدتي.. و لعبت رياضة مرهقة مع ناس محترفين.. عشان حالتي الصحية كانت بدأت تبوظ بجد.. إنما انا كنت متصالح مع مظهري و الحمد لله كان ليا جمهور محترم بيحبني بشكلي القديم".

وتابع: "لكن بجد لسة بتجرحني اي نكتة او افيه او سخرية من شخص بسبب وزنه الزايد.. خصوصا انه كفاية جدا اللي بيواجهوه في الشارع و المواصلات و كفاية المجهود المضاعف اللي بيبذلوه للعيشة و هم شايلين كل التقل ده جوة جسمهم".

مضيفا: "انت عارف ان سواق المكروباص مابيقفش لشخص تخين او بيفرض عليه يدفع ضعف الأجرة؟؟ .. طب شفت مي عز الدين في حبيبي نائماً؟؟ الفيلم ده في حد ذاته تعذيب سادي لأي حد اصلا المهم .. بما اننا كلنا مناظرها فيها اللي فيها .. يبقى نلم نفسنا بجد".