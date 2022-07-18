الفنان فيفي عبده تكشف سر الوصفة التي جعلتها تخسر 50 كيلو من وزنها خلال أشهر لإستعادة رشاقتها وجمالها

تمكنت عدد من النجمات استعادة رشاقتهن بالرغم من وصولهن لأوزان صادمة، الا أن اصرارهن جعل منهن في غاية الرشاقة والجمال.

النجمة المصرية فيفي عبده من النجمات التي فاجأت الجمهور بخسارة وزنها وظهروها بكامل رشاقتها.واستطاعت فيفي عبده الظهور بمظهر أقل وزناً وأكثر رشاقة وجمالاً،

وحين سُئلت فيفي عن سر رشاقتها التي ظهرت واضحة عليها قالت: إن الرقص هو السر إذ أنه يقوم بحرق كميات كبيرة من الدهون أكثر بكثير من ممارسة رياضة المشي.

وقالت فيفي عبده لـ"نواعم" إنها كانت حريصة على خسارة وزنها بواسطة الريجيم الذي اتبعته، كما أنها تخلّت عن وجبة العشاء.

ونفت عبده ما تردّد بشأن قيامها بعملية تجميل أو حتى تصغير معدة، وأضافت أنها سبق أن أجرت عملية تجميل في رقبتها منذ فترة، لكنها لم تجرِ أيّ عمليات أخرى لأنها ليست بحاجة لذلك.

ولم تخفِ فيفي عبده دهشتها من ربط استعادتها لرشاقتها بعمليات التجميل، لأنها اعتادت قبل كل عمل جديد اتباع نظام غذائي لتظهر خلاله بالشكل اللائق، بالإضافة إلى أن لياقتها البدنية تساعدها على خسارة الوزن في وقت أسرع.

وكانت فيفي عبده قد فقدت حوالي 50 كيلوجراماً من وزونها خلال عامين حتى وصلت إلى قوام أدهش جمهورهاوكانت فيفي عبده قد فقدت حوالي 50 كيلوجراماً من وزونها خلال عامين حتى وصلت إلى قوام أدهش جمهورها

يذكر أن أخر أعمال الفنانة في عبدة كان مشاركتها في مسلسل شغل عالي والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.