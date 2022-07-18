مافعله النجم المصري محمد رمضان في حفله بتركيا يفجر ضجة واسعة .. ولن تصدق رد فعل الجمهور!!-فيديو

رفع الفنان محمد رمضان علم مصر عاليا خلال الحفل الذي احياه مساء أمس الأربعاء في مدينة إسطنبول بتركيا، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والهتاف باسم مصر، كما قدّم رمضان خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغنياته التي شاركه الجمهور في غنائها، وبينها "بلالين" و"تنطيط".

حيث استقبل محمد رمضان بحفاوة كبيرة من جانب الجمهور التركي عقب وصوله إلى المطار، حيث حاصره الجمهور لالتقاط الصور التذكارية معه.

حيث يواصل الفنان محمد رمضان بأثارة استغراب الجمهور في كل ظهور له، حيث ظهر مؤخرا بكف مصنوعة من الذهب واثار بذلك جدلا بين الجمهور وعلى نطاق واسع.