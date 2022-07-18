بعد اعلان توبتها أمام الكعبة.. بطلة مسلسل طاش ماطاش تفاجئ الجمهور وتقلع حجابها علناً أمام الملأ!

أثارت الفنانة السعودية ونجمة مسلسل طاش ماطاش نيرمين محسن الجدل بعد أن فاجأت جمهورها مؤخراً بقرار خلع الحجاب، ما تسبب في حالة من الانقسام بين جمهورها ومتابعيها على وسائل التواصل بعد هذا القرار.

وظهرت نيرمين محسن بشعرها في مقطع فيديو صامت عبر تطبيق سناب شات، دون أي تعليق أو إعلان حقيقة الأمر بشكل كامل، ليتفاعل معها الجمهور الذي تفاجأ بالأمر.

وأثار تصرف نيرمين المفاجئ غضب الكثير من المتابعين الذين استنكروا خلعها الحجاب، مشيرين انها تبحث عن الترند والمشاهدات بأي طريقة.

، وجاء في التعليقات: "لحجاب هو ألي خلعها لبسته تدور الترند بعدين خلعته الحمدلله الي عافانا مما ابتلاهم به"، وعلق آخر ان تصرفات بعض المشاهير ليست من تلقاء انفسهم بل هناك من يوجههم وينفذون اوامره.

الجدير بالذكر، أن نيرمين قد غابت لفترة وابتعدت عن التصوير والظهور، لتعود بعدها وتعلن ارتدائها الحجاب، وقالت: "حببت الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين"، مؤكدة ان هذا قرارها دون تدخل احد، كما انها ادت مناسك العمرة وأعلنت توبتها.

وأكدت انها قبل أن ترجع الرياض ستعلن من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قررت ارتداء الحجاب، وأضافت: "أسأل الله أن يجعله خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة".

وأشارت أن الله عز وجل ألهمها ارتداء الحجاب خلال تواجدها في المسجد النبوي الشريف فهو يعلم حبها له وتعلقها به منذ صغرها.كان سيشتري طائرة خاصة والآن لا يجد قوت يومه..