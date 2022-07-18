هل تعرف من تكون زوجة محمد رمضان؟ صاحبة الشعر الأشقر والعيون الزرقاء التي طغت بجمالها على ياسمين صبري وهيفاء وهبي !!

يعرف الجميع تقريباً الفنان محمد رمضان والذي ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق خلال العقد الأخير حتى بات يلقب نمبر ون.

لكن قليلين هم من يعرفون زوجته الثانية نسرين عبد الفتاح بعد أن انفصل عن زوجته الأولى، وقد عرفت بشعرها الأشقر وعيونها الزرقاء قل أن تصبغ شهرها مؤخراً باللون البني.وقد نشر محمد رمضان صورة تجمعه مع زوجته مؤخراً،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي« فيسبوك».

وظهر محمد رمضان وزوجته من أمام الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة، ولفتت ملامحها الجميلة أنظار الجمهور. يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان الغنائية، أغنية« تنطيط»

والتي وصلت إلى 16 مليون مشاهده، على موقع «يوتيوب» أما من الناحيه الدرامية،كانت أخر أعمالة مسلسل «المشوار» وكانت تشاركة دور البطولة دينا الشربيني.