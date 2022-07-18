كان سيشتري طائرة خاصة والآن لا يجد قوت يومه.. إفلاس بطل مسلسل حارة القبة يصعق جمهوره!!

كشف الممثل السوري "فراس إبراهيم"، بطل مسلسل حارة القبة عن وضعه المادي السيئ بعد تعرضه لضائقة مالية، حولته من شخص ثري كان يمتلك ثمن "طائرة خاصة"، إلى فقير لا يمتلك مبلغا لدفع أجرة منزله.

وقال الممثل السوري في لقاء مع الإعلامية "رابعة الزيات"، إن وضعه المادي شهد تراجعاً كبيراً بعد سنوات من عمله كـ (ممثل ومنتج)

، وذلك بعد تعرضه لضائقة مادية أدت إلى خسارته أمواله.ووصف إبراهيم خسارته لأمواله، بأنها كانت بمنزلة "غلوة ماء"، في إشارة منه إلى سرعة خسارته لأمواله.

وأشار إلى أنه في السابق وصل إلى مرحلة اقترب فيها من شراء "طائرة خاصة" إلى شخص لا يمتلك الآن أجرة منزل.

وأوضح الممثل السوري بأنه يواسي زملائه الذين خسروا أموالهم، سارداً قصة حدثت بينه وبين أحد المنتجين الذي كان يندب حظه.

معتبراً بأن المال يذهب ويعود لكن الصحة لا يمكن أن تقدر بثمن وهذا ما يجعله متفائل دائماً بتحقق كل ما يحلم به.