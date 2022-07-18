رقم صادم.. هذا هو أجر رحمة أحمد مربوحة في مسلسل الكبير أوي 6 رغم أنها أول ظهور.. لن تصدق كم المبلغ.!

أجور الفنانين والفنانات تتفاوت وفقًا لمعايير وضوابط كثيرة، وفي مقدمتها القاعدة الجماهيرية لبطل العمل الفني، والفنان الأكثر جذبا للجمهور، وشركات الإعلان، ونجاح الأعمال السابقة.



وبالرغم من تلك المعطيات يبقى هناك دائمًا نجوم محافظون على مقاعدهم في مقدمة الجماهير الأكثر جماهيرية والأعلى أجرًا.

ولهذا ينشغل الجمهور غالبًا، بأجور الفنانين، حيث تشير محركات البحث عن أعلى الأعمال مشاهدة، والتي حققت نجاحًا عن غيرها، بسبب كم المسلسلات المعروضة في هذا الشهرز

وتقاضى الفنان المصري، أحمد مكي، على أجر قيمته 18 مليون عن مسلسل "الكبير أوي 6"، بينما حصلت الفنانة الصاعدة رحمة أحمد "مربوحة أجرا قيمته 4 مليونا في المسلسل نفسه.



وقالت الفنانة رحمة أحمد، رداً على سؤال الحديدي حول إحساس الشهرة بين الجماهير، أن لكل عمل إيجابيات وسلبيات وتختلف من فنان لآخر.



تابعت: "فيه ممثل ممكن يتقبل الناس في الشارع بسبب الشهرة بشكل كبير وعادي وأنا مش ضد حب الناس لكن أنا بيجيلي توتر كبير في حال وجود عدد كبير من الناس".