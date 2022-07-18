هذه الممثلة اصبحت من أشهر الفنانات المصريات أنفصلت عن زوجها لتتزوج الفنان الذي غنى في زفافهما.. فمن تكون؟!

ولدت هذه الفنانة في محافظة الشرقية المصرية حاصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب في علم الاجتماع من جامعة القاهرة وبدأت العمل في مجال فن التمثيل خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح.

انها الفنانة ​سمية الألفي التي استطاعت منذ فترة السبعينات أن تثبت نفسها في الوسط الفني كفنانة وممثلة من خلال مشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام على الرغم أن دراستها ليس لها أي علاقة بالفنون والمسرح، فقد تمتعت الفنانة المصرية بموهبة فنية جعلتها تتمكن من تجسيد الشخصيات.

والأدوار المتنوعة؛ الأمر الذي جعلها تحصد الكثير من الجوائز والتكريمات، ونظرًا لشهرتها الواسعة في هذا المجال تساءل الجمهور المصري والعربي من هي سمية الالفي.

ومن القصص التي خلقت جدلاً في الصحف هو زواج الممثلة المصرية ​سمية الألفي​ من الفنان الذي أحيا زفافها الاول على طليقها ​جمال عبد الحميد​..

حيث كانت سمية قد تزوجت 4 مرات خلال حياتها وكانت زيجتها الثالثة من جمال الذي وعدها انه لن يخونها لكنه فشل في اسعاد طفليها فانفصلت عنه لتتزوج الفنان ​مدحت صالح​ الذي كان يصغرها بـ 7 سنوات والمفارقة انه غنى لها في زفافها السابق.

دامت زيجة سمية من مدحت 3 سنوات ونصف اذ تعرضت مجددا للخيانة وعندها قررت انها لن تتزوج مجددا.