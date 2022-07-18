مصرية تعترف بكل جرأة... هذا ما يفعله بي زوجي السعودي وصدمت الكل .!! (تفاصيل مثيرة)

كشفت سيدة مصرية تدعى رضا محمد تفاصيل معاناتها من زوجها السعودي، حيث تزوجها وسافرت معه للخارج ثم فوجئت بإلغائه الزواج خلال تواجدها داخل مصر للاطمئنان على والدها المريض.

وأوضحت أنه تركها منذ عامين ورفض ردها إلى المملكة مرة أخرى، دون أن يرسل لها أموال رغم علمه بحالتها المادية الصعبة.

وقالت وفقاً لحديثها لموقع "القاهرة 24" إنها غادرت السعودية متوجهة إلى مصر حتى تزور أسرتها بعدما توفي والدها، وبعدها تفاجأت أن زوجها أجرى لها خروج نهائي من السعودية بلا عودة.



وأضافت أن زوجها رفض أن يطلقها بشكل رسمي إلا بعد أن تتنازل عن القائمة وعن كل مستحقاتها، مردفة: بيساومني لما طلبت منه الزواج قالي تنازلي على المؤخر.



رفض الزوج أن يتولى مسئولية زوجته، والتكفل بها، الأمر الذي جعلها تبدأ في بيع مستلزمات شقتها، وأصبحت لا تمتلك.

لافتةً إلى إن معاملة زوجها بدأت تتغير بعدما غادرت السعودية وتوجهت إلى مصر لزيارة أسرتها حيث تغيرت تمامًا، على الرغم من أنه كان يعاملها معاملة طيبه بعد زواج دام قرابة 3 سنوات.