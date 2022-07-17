مش عيب ولا حرام.. لن تتخيلوا ماهي المهنة التي عمل فيها الفنان أحمد فتحي ليتمكن من إطعام زوجته!

واجه الفنان الكوميدي أحمد فتحي صعوبات كثيرة في بداية حياته جعلته يقرر السفر تاركًا زوجته وحلمه “الفن” ليعمل بإحدى الدول العربية.

وقال الفنان المصري أحمد فتحي إنه اضطر لترك التمثيل والعمل بائع تلفونات لأنه لم يتمكن من إطعام زوجته.

وجاءت تصريحات فتحي، في مقابلة تلفزيونية، قال فيها: "بدأت التمثيل في المسرح عام 1997، ولكني في عام 2005 واجهت ظروف مادية صعبة واضطررت لانقطاع عن التمثيل".

وأوضح أحمد فتحي بقوله: "كنت قد تزوجت ولم أتمكن من إطعام زوجتي، فاضطررت إلى السفر خارج مصر، والعمل كبائع تليفونات".

وتابع فتحي، قائلا: "لم أكن أرغب أن تستمر معاناتي المادية، وكثرت الضغوط من حولي واضطررت للسفر خارج البلاد".

وأكمل بقوله: "كانت لحظة صعبة تركت حلمي ورائي وركبت الطائرة في أصعب لحظة مررت بها في حياتي".

وقال أحمد فتحي: "أنا عاشق للتمثيل، لكني لا أعرف أي شيء مما يحدث في الوسط، فمثلا لا أحب أن أقول لأي شخص أن يقوم بتشغيلي في عمل وما إلى ذلك من أمور".

وأتم الفنان الكوميدي: "من يفقد إيمانه بنفسه يضل الطريق، ووجدت الناس تنظر لي نظرات غريبة، فقررت العودة من السفر بعد 11 شهر فقط، لم استطع التحمل، وقلت لنفسي: اعمل ما تحبه حتى لو ستموت، وتمكنت في النهاية من تحقيق حلمي".