صدمة فـي ليلة الزفاف: دخل العريس إلـى عروسته الحسناء لمعاشرتها وعندمـا شاهد السرير طلقها بـ سرعه دون اي تردد... اللي شفته مستحيل راجل أو ست بيصدقه.!!

هي الليلة الأهم والأروع في حياة كل زوجين، وهي الليلة المنتظرة التي لطالما فكر فيها كل شاب يفكر بالزواج، لكنها كانت ليلة في غاية التعاسة في حياة عروسين، وما حدث فيها سيبقى عالقا في مخيلتهما إلى الأبد.

فقد اقدم شاب مصري ثلاثيني علي تقديم دعوي قضائية أمام محكمة مدينة نصر طالب فيها بفسخ عقد زواجه الذي لم يدوم طويلاً .

" ليلة الدخلة تفاجأت ان المرتبة طلعت قطن مش تاكي سوست زي ما اتفقنا " بهذه الكلمات بدأ الزوج في تبرير دعواه امام محكمة الاسرة ، مضيفاً بان زواجه من اسماء.

29 سنة تم بعد فترة خطوبه مليئة بالمشاكل ، وان اسرة الزوجه قاموا بتغيير الاتفاق المبرم بينهم حول ترتيبات وتجهيزات الزواج.



وأوضح بأنه قبل موعد الزفاف بقليل لم يكمل اهل" اسماء " الجهاز و باقي فرش المنزل المتفق علية ، ليقوم هو بتكملة باقي مستلزمات منزل الزوجية.

وتابع الزوج قائلاً: عقب انتهاء حفل الزفاف وبعد الدخول الي منزل الزوجية جلست علي السرير بغرفة النوم ففوجئت بأن المرتبة من القطن وليست تاكي كما هو متفق علية مع اهلها.

وشعر الشاب بأن الزوجة تخدعه فقرر اللجوء الى محكمة الاسرة وقام برفع دعوى فسخ زواج.