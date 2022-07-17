لن تصدق ما حصل للنجم الأول في العالم وتغيرت حياته من قمة الثروة والمجد إلى التسول في الشوارع وما علاقتة بالنساء ..لن تتوقعوا من يكون؟؟

ألقى البوليس الأمريكي القبض على نجم هوليوود العالمي نيكولاس كيدج Nicolas Cage وهو في حالة سُكر بمطعم شهير.

ونكشف لكم في السطور التالية تفاصيل إلقاء القبض على ممثل هوليوود الشهير نيكولاس كيدج في مشاجرة له بإحدى المطاعم الشهيرة في أمريكا وهو في حالة سكر. ظهر الفنان الأمريكي نيكولاس كيدج في فيدو تناقلته وسائل إعلام أجنبية مرتديا بنطال عى شكل جلد النمر وتي شيرت أسود وحافي القدمين وبحالة غير جيدية ولا تليق بنجوميته.

وأكد أحد العاملين بالمطعم الذي تم إلقاء القبض عليه بداخله أن العاملين لم يتعرفوا على هويته عندما دخل وجلس وحتى حدوث المشاجرة وبعد المشاجرة عندما تعرفوا على هويته قاموا بإبلاغ الشرطة فورا،

وأنه كان في حالة سُكر كامل وتناول قبل المشاجرة ويسكي باهظ الثمن وتكيلا وبعدها قام بمعاملة العاملين بالمكان بطريقة حادة وعنف حتى تحول الأمر لمشاجرة بينه وبين العمال، وقال خلال كلامه الذي وجهه للعمال بانفعال إنه لا يمتلك مأوى.

واشتهر الفنان الأمريكي نيكولاس كيدج 1983 بعد مشاركته في أعمال ضخمة مثل National Treasure و Con-Air وبعد شهرته كون ثروة ضخمة تبلغ مايزيد عن 110 مليون جنيه استرليني وأهدر أغلبها حتى وصل لمرحلة القرب من الإفلاس عند زيجته الخامسة والأخيرة حسبما ذكرت صحف أجنبية بعد مشاكل ومشاجرات في زيجاته الأربع السابقات وكان أن يفلس رسميا في الأربعين من عمره.

تفاصيل زواج نيكولاس كيدج 5 مرات ومشاكله فيهم

وتزوج الفنان الأمريكي الشهير نيكولاس كيدج 5 مرات منهم زيجة انتهت بعد 4 أيام فقط في مارس عام 2019 وكان الزوجان بينهما قصة حب سابقة قبل أن ينهار زواجهما في أقل من أسبوع وقبلها تزوج نيكولاس كيدج تزوج من الممثلة باتريشيا أركيت من عام 1995 حتى عام 2001،

وتزوج أيضا ليزا ماري بريسلي، لكن زواجهما استمر ثلاثة أشهر فقط وحصلت بينهما مشاكل كبيرة قبل انفصالهما أدت لحدوث صراعا شرسًا بينهما ومشاجرة جعلت زوجته تلقي خاتم من الألماس الأصفر عيار 6 قيراط قدمه نيكولاس لها في خطوبتهما بقيمة نحو 48 ألف جنيهًا إسترلينيًا في البحر.

وكانت الجيزة الرابعة لينكولاس كيدج من عام 2004 حتى عام 2016 وهي من أطول الزيجات التي استمرت في حياته حتى حدثت بينهما مشاكل أخرى وانفصلا قبل زواجه من فتاة تصغر عنه نحو 30 عام في عام 2019 وكانت هي الجيزة الأخيرة والخامسة له.

أعمال نيكولاس كيدج القادمة

وتعاقد الفنان الأمريكي نيكولاس كيدج مؤخرا على بطولة فيلم Butcher’s Crossing المقتبس عن رواية الكاتب جون ويليامز التي نشرت عام 1960، وتدور أحداثه حول مغامرة على الحدود الوعرة للغرب الأمريكي، ومن المقرر أن يكون مخرج الفيلم آبي بولسكي وإنتاج مجموعة Altitude.