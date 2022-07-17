بطلت تأكل حاجتين بس ... رجيم سريع الفعالية انقص وزن مها أحمد 50 كيلو خلال أسابيع.. صدمة بعد ظهورها برشاقة لافتة وهذا ماكانت تفعله يومياً.!!

اشتهرت الفنانة مها أحمد باسم بكابوزا نسبة إلى وزنها الزائد وأكدت أنها منذ ولادتها تذهب للأطباء كي تفقد وزنها، وهو ما تسبب في أن تكون لديها علاقة صداقة بجميع الأطباء في هذا المجال.



وفاجأت مها أحمد جمهورها في الآونة الأخيرة، بخسارتها الكثير من الكيلوغرامات الزائدة، وظهورها برشاقة ونحافة لافتة الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور.

وأوضحت مها أن زوجها الفنان مجدي كامل كان يمازحها قائلا “نفسي اغمض عيني وافتحها ألاقيكي رفيعه”، وحينما أخبرته أن هناك طبيبا جديدا ستذهب إليه أخبرها بأنه منذ زواجهما وهي تذهب للأطباء كي تفقد وزنها.



ولكن وقت تعاقدها على برنامج من أجل تقديمه فقدت الكثير من وزنها، وامتنعت عن تناول الأرز والمعكرونة والسكر والخبز لأكثر من عام ونصف، وهو ما تسبب في فقدانها للوزن.



وقتها طلب منها زوجها أن تستعيد وزنها الزائد، خاصة أنه يحبها في هذا المظهر، كما أنها أصيبت بأنيميا حادة ورعشة حادة، واستلزم الأمر نقل دم إليها.



وقالت مها إنها تمتلك مكتبة خاصة بنصائح الريجيم والدايت، وتمتلك الكثير من الأوراق الخاصة بالأنظمة الغذائية، بعدما صارت موسوعة في الأمر.

رجيم الفنانة مها أحمد الذي أفقدها 50 كيلو خلال 4 أشهر:

اليوم الأول: ويتم تناول الفواكه فقط خلال هذا اليوم وبأي كميات وتستثني فاكهة واحدة هي الموز مع مراعاة تنوع الفواكه وشرب كمية كبيرة من الماء.



اليوم الثاني: ويتم خلال هذا اليوم تناول الخضروات فقط وباى كميات ودون استثناء فقط يتم تناول الخضروات النيئة والمسلوقة فقط ولا يستثنى من ذلك اى من أنواع الخضروات مع مراعاة تناول كمية كبيرة من الماء لا تقل عن 8 اكواب خلال اليوم.



اليوم الثالث: ويتم تناول الخضروات والفاكهة على أن يكون احدهما خلال الصباح والاخر خلال المساء عدا البطاطا والموز فهما ممنوعتان خلال اليوم الثالث ولا تنسى تناول الماء.



اليوم الرابع: في اليوم الرابع ويعتبر أكثر الأيام الأربع الأولي قسوة في الرجيم فخلاله يتم تناول 10 حبات موز وثلاثة أكواب من الحليب بمعدل كوب حليب بدل كل وجبة على أن يتم تناول حبة موز مع كوب الحليب في الصباح الباكر،

وحبتين من الموز عند الظهر، وحبتين من الموز مع كوب حليب بديلا عن الغداء، ثلاث حبات موز بعد العصر ثم بديلا عن العشاء حبتين من الموز وكوب حليب والماء لا غنى عنه بنفس الكميات التي اشرنا لها خلال الأيام السابقة.

اليوم الخامس: وفيه يتم تناول الأزر لأول مرة فيتناول كوب أرز خلال فترة الغداء على أن يتناول خلال باقي اليوم الطماطم فقط فيتناول حوإلى 7 حبات خلال اليوم كاملا.



اليوم السادس من رجيم الفنانة مها احمد: ويتم خلاله تناول الخضروات طوال اليوم ولكن يتناول كوب من الأزر على الغداء ولا تنسى الماء بكمية من 8 إلى 12 كوب.



اليوم السابع والأخير: ويتم خلاله تناول الفاكهة طوال اليوم ولكنن مع تناول كوب من الأرز مع الغداء ويسمح خلاله بعصير الفاكهة الخالي من السكر.