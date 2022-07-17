حارس مقبرة فتاة المنصورة يكشف عن مفاجآت حدثت في قبر الطالبة نيرة أشرف بعد دفنها... وشيخ علم يوضح دلالات ماحدث.!! (شاهد فيديو)

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يتحدث عن مفاجأة مذهلة يكشفها حارس المقبرة التي دفت فيها طالبة المنصورة نيرة أشرف، وأشياء غير متوقعة حدثت بعد دفنها، حسب ما جاء في الفيديو.

ورغم الانتشار الكبير لمقطع الفيديو إلا أن حارس المقبرة المزعوم لم يظهر فيه نهائيا، وكل ما ورد بالفيديو منسوب إليه فقط ولا يوجد ما يؤكد صحته.

وجاء بالفيديو على لسان حارس المقبرة أنه شاهد نور يخرج من قبر نيرة أشرف ويصد إلى السماء ثم يعود إلى القبر، كما شاهد طير أبيض يحوم حول القبر حسب قوله. وأضاف أنه حكى ما شاهده لأحد مشائخ العلم، فأخبره أن ذلك يدل على حسن الخاتمة.



وكانت نيرة أشرف، المعروفة بطالبة المنصورة، قد قتلت يوم الإثنين 20 يونيو 2022، أمام جامعة المنصورة، على يد زميلها "محمد عادل" بطريقة وحشية، حيث وجه لها عددا من الطعنات القاتلة وحاول فصل رأسها عن جسدها.



وأثارت حادثة مقتل نيرة أشرف، موجة غضب كبير، في مصر والدول العربية، وتعاطف واسع على مواقع التواصل الإجتماعي مع أسرة الضحية، وتصدر إسم "نيرة أشرف" تريند تويتر، ومحرك البحث "جوجل"، وطالب الجميع بسرعة معاقبة المتهم.

وعبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن دوافع الجريمة، وتفاعل المئات في الوطن العربي عبر وسم (#حق_نيرة_أشرف) مطالبين بالقصاص من القاتل.

والأربعاء الماضي، قضت محكمة جنايات المنصورة بإجماع الاراء وبعد موافقة مفتي الجمهورية، باعدام قاتل الطالبة نيرة اشرف".



وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة "قتل الطالبة المجني عليها نيرة (اشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها" أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. وأقر الجاني "بارتكابه جريمة قتل المجني عليها"، بحسب بيان النائب العام.