أصبحت جلد على عظم.. شاهد منة شلبي تصدم الجميع في أحدث ظهور!! ماذا حدث؟

فاجأت الفنانة منة شلبي جمهورها، بعد نشرها صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة، في الصور وهي تمارس الرياضة من أمام البحر، وعلقت: "انظر دائما نحو الضوء عطلة نهاية اسبوع جميلة للجميع".

وظهرت منة في الصور وهي نحيفة للغاية وقد فقدت الكثير من وزنها، لدرجة أن أصاب بعض جمهورها القلق من نحافتها الشديدة التي تجاوزت حد الرشاقة، بينما وصفها بعضهم بأنها أصبحت جلد على عظم، ناصحين إياها بالتوازن والتفريق بين العمل على فقدان الدهون وبين التسبب بإصابة الجسم بضعف شديد في التغذية.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال منة شلبي في موسم رمضان 2022 مسلسل "بطلوع الروح"، وهو من بطولة إلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عزب وديامان بو عبود وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.