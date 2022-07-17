خفايا واسرار ليلة طلاق مشيرة وخروجها مطرودة من بيت زوجها علي الحجار.. عندما سألوه عن السبب صدم الجميع بما كشفه!

تعد الفنانة مشيرة إسماعيل من أساطير الفن المصري، وقد شاركت في بطولة عدة أفلام منها "اذكريني، وزمن حاتم زهران، وتزوير في أوراق رسمية".

وحققت نجاح كبير من خلال مشاركتها بمسرحية "الواد سيد الشغال" والذي تعاونت من خلالها مع النجم عادل إمام.

ونزوجت مشيرة اسماعيل من علي الحجار لمدة عامين ولكن والدتها عارضت هذه الزيجة بسبب ضعف امكانياته المادية وقتها حيث كان مازال ببداية مشواره.

وكشفت مشيرة اسماعيل، في أحد اللقاءات الصحفية عن سبب انفصالها عنه موضحة أن غيرته الشديدة عليها كانت سببا رئيسيا لطلاقهما.

وقد اعترف علي الحجار بالخلافات التي وقعت بينه وبين زوجته حينها مشيرة إسماعيل، وكيف أثّرت حالته المادية على علاقتهما، حيث أكّد أنّها هي من قامت بالإنفاق على مصاريف المنزل من راتبها من الفرقة القومية للمسرح.

وقال الحجار خلال حواره إنّه كان لا يستطيع التحكّم في ردود أفعاله بسبب الحالة النفسية التي مرّ بها لنقص المال في بداية مشواره الفنّي، خاصة أنّه كان يعيش هو وزوجته في منزل

والدتها التي كانت تعارض زواجهما من البداية، حيث قال: «الست لو فقدت شغلها متفقدش أنوثتها لكن الراجل لو فقد شغله يفقد رجولته»، كما اعترف أنّ هذه الخلافات التي وقعت بينهما كانت السبب الحقيقي وراء طلاقهما، والتي وصفها بـ«خلافات تافهة».