عندما سألوا دنيا سمير غانم: إيه هي أوحش حاجة في زوجك رامي رضوان؟.. تجيب بدون تردد.. لن تصدق ماهي.!!

الفنانة دنيا سمير غانم، حلت ضيفة ببرنامج دبي كروز في وقت سابق، حيث كشفت العديد من الأمور الخاصة التي تتعلق بحياتها وفنها، بالإضافة إلى حديثها عن أسوأ صفة في زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وتحدثت دنيا خلال اللقاء عن علاقتها بزوجها رامي رضوان، وأكدت أنه شخص مليء بالإيجابيات، لكن هناك شيء سلبي وحيد فيه، وهو حديثه الدائم باللغة العربية الفصحى، فعند نشوب أي خلاف بينهما، تجده يتحدث بالفصحى، فتضحك على طريقته ولا تستطيع مواصلة النقاش معه.

ونشرت دنيا سمير غانم هي وشقيقتها إيمي فيديو مشترك عبر "انستجرام" يظهر فيه العديد من النجوم الذين يتحدثون عن النجم الراحل سمير غانم ومدرسته الكوميدية التي رسخها طوال العقود الماضية، وأنه استطاع صناعة شخصيته الخاصة في أعماله أو على المسرح الذي برع في تقديم أشهر شخصياته عليه.



وكان من بين النجوم الذين ظهروا في الفيديو الفنان محمد صبحي الذي تحدث عن الراحل مؤكدا أنه فنان كوميدي لا يمكن إيقافه مهما كان المشهد الذي يقدمه بسيط فقال: "فنان عظيم مثل سمير غانم إذا قام بقراءة صحيفة سوف أضحك، لأن أداء سمير غانم كفنان لا تستطيع أن توقفه".



فيديو دنيا وإيمي سمير غانم وجد تفاعل واضح من قبل النجوم في مصر والعالم العربي، الذين أشادوا بموهبة الراحل، وكان من بينهم الفنان طارق الإبياري الذي قدم أكثر من عمل مسرحي مع الفنان سمير غانم فكتب: "الله يرحمه و يدخله جنة الفردوس الأعلى أستاذي الغالي"، بينما علق أيضا كل من نشوى مصطفى وشيكو، وكندة علوش، ودارين حداد، ورانيا يوسف، وهشام عاشور، وهاجر الشرنوبي، وغيرهم، وحقق الفيديو أكثر من 150 ألف مشاهدة بعد نشره بساعات قليلة.