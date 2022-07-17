أول ظهور علني لإبنة محمد صبحي مريم أجمل مليون مرة من ياسمين صبري وهيفاء وهبي !!

لم يكن كسابقيه فمنذ البداية وضع الفنان محمد صبحي نفسه في قالب درامي يهدف إلى ترسيخ قيم الأخلاق الإيجابية في المجتمع من خلال أعماله المسرحية والسينمائية.

ولد الفنان محمد صبحي في 3مارس عام 1948م في منطقة ارض شريف بالقرب من شارع محمد علي، والتحق بالمعهد العالي للتمثيل وتخرج منه عام 1970م، وأسس بعد ذلك استديو للتمثيل.

وخلال رحلته الفنية قدم العديد من الاعمال المتميزة مثل فيلم "هنا القاهرة"، و"الكرنك"، و "أنكل زيزو حبيبي"، و "الشيطانية التي احبتني"، وفي التليفزيون قدم الفنان محمد صبحي أعمالا خالدة علي رسالته الفنية مثل " عائلة ونيس"، و" رحلة المليون"، وفي المسرح قدم مسرحية "الجوكر"، و" تخاريف"، و" سكة السلامة 2000".

وعن حياته الشخصية، فقد تزوج من المخرجة نيفين رامز، والتي ولدت في 8يناير عام 1950، وهي ابنة أخو الفنان محمد رضا رائد الفن الشعبي في مصر، تزوجت من الفنان محمد صبحي وانجبت منه ابنها" كريم" وابنتها "مريم".

حصل الفنان محمد صبحي علي الكثير من الجوائز الفنية ومنها جائزة اوسكار الشرق الأوسط عام 2001، جائزة أحسن ممثل من اتحاد التليفزيون عام 1998، وجائزة أحسن ممثل في عيد الفن عام 1998.