لن تصدق بأن هذا العادات السيئة والمقززة يفعلها النجوم.. منهم الفنانة يسرا وأشرف عبد الباقي !

خلف حياة الشهرة التي يعيشها النجوم، هناك كواليس كثيرة، من أمور شخصية بحتة، إلى علاقات عاطفية لم تخرج الى العلن، الى ارتباطات سرية، وعداوات بين أبناء المهنة الواحدة، لكن ما لم يتخيله محبو هذا النجم أو ذاك، أن تكون لديه عادة سيئة، ربما مقززة، أو تأتي على شكل وسواس قهري.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز العادات السيئة والمقززة والقهرية التي يعاني منها العديد من النجوم وهذه العادات السيئة كشف عنها أصحابها، أو أحد المقربين منهم، وجاءت على الشكل الآتي:

- ​يسرا​ تخاف الحسد الى حد الوسوسة

في العالم العربي، لا تغيب بعض العادات السيئة عن النجوم، فأغلبهم يعانون من عادة لا يمكنهم التخلص منها، ومن هذه العادات ما هو مضحك، ومنها ما هو ناتج عن وسواس قهري.

فالممثلة المصرية يسرا، من الشخصيات التي تخاف كثيراً من الحسد، لذلك ترتدي دائماً خرزة زرقاء في أي ظهور لها، كما أنها تستعين بقراءة القرآن بشكل دائم لمحاربة الحسد.

بدوره الممثل المصري ​صلاح السعدني​ يعاني من "فوبيا" الطائرات، حيث لا يستطيع ركوب الطائرة، وهذا ما نقله الممثل أحمد زاهر عن الممثل أحمد صلاح السعدني، الذي أكد أن والده لا يستطيع ركوب الطائرة تحت أي ظرف.

الخوف من الأماكن العالية، لا يضاهي "فوبيا" الممثل ​كريم محمود عبد العزيز​، الذي يعاني من "فوبيا" المصاعد الكهربائية، حيث كشف عن ذلك الممثل بيومي فؤاد، عندما أشار الى أنه كان يلحظ دائماً حضور كريم محمود عبد العزيز إلى مكتب المنتج محمد السبكي من منطقة مختلفة عن تلك الخاصة بالمصعد الكهربائي، ليكتشف بعدها أن كريم لا يستقل المصعد نهائياً.

العادات السيئة المرتبطة بالخوف، لا تشبه العادة المثيرة للضحك التي يعاني منها الممثل أشرف عبد الباقي، الذي يضع ساعته أسفل الوسادة التي ينام عليها بشكل يومي، حيث لا يمكنه النوم من دون أن يقوم بتلك الخطوة.

وأخيراً مع عادة غريبة تعاني منها الممثلة يسرا اللوزي، حيث أنها من عشاق أكلة "الملوخية"، لكنها لا تتناولها عند طهيها، بل باليوم التالي، حيث تعتقد أن الملوخية تكون بمذاق أفضل بعد يوم من طهيها.

ما أسلفناه ليس هو العادة السيئة، بل الغريب هو أن اللوزي لا تأكل الملوخية بالطريقة المتعارف عليها، فهي تستيقظ من النوم صباحاً، وتسخن "الملوخية"، وتضعها في الكوب المخصص للقهوة، وتتناولها على طريقة القهوة.