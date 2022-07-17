والدة قاتل طالبة المنصورة تخرج عن صمتها وتعترف للعلن: ابني إنسان طيب ومتدين ولهذا السبب ارتكب الجريمة.!!

علقت والدة محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، على قرار إعدام نجلها، حيث قالت: ابني مش مجرم.. وأنا قعدت 3 أيام بترحم على نيرة.



وأكدت أنها لا تدافع عن قتل نجلها للضحية، لكنها ترى أنه هو أيضا ضحية، فقد كان مضغوطًا نفسيًا، وهو يتيم الأب، فقد والده وهو في عمر الثمانية أعوام، وأنه طوال حياته كان متميزا، وذا أخلاق عالية وشخصًا متديناً، بحسب "القاهرة 24".

وأشارت إلى أن نجلها لم يكن مخططًا للوصول إلى هذه المرحلة وقتل المجني عليها، وإنما حدث ذلك نتيجة الضغوط النفسية التي كان يمر بها، مشيرة إلى أنه "إنسان طيب، ولم تتوقع أبدا أن يصل به الأمر إلى هذا الحد".



وأكدت أنه لم تظهر على نجلها خلال الفترة الأخيرة أي علامات تشير إلى وصوله إلى هذه المرحلة أبدا، لكن كانت هناك علاقة بين المجني عليها والمتهم، وحدثت مشادات كلامية كثيرة بينهما، وأنه وصل الأمر بأسرتها إلى أن اصطحبوا محمد إلى منزلهم، وقاموا بإمضائه على إيصالات أمانة.