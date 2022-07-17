الفنانة سمية الخشاب تكشف أخيراً سِر رشاقتها وظهورها بخصر منحوت.. أكدت أنها اتبعت هذا الأمر فخسرت الكثير من الوزن !!

دائما ماتقوم الفنانة سمية الخشاب بنشر صورها عبر حسابها على انستقرام، فلاحظ متابعوها أنها خسرت بعض من وزنها فبدت أكثر رشاقة، كما أن خصرها أصبح منحوتاً.

وتسائلت المتابعات عن سر رشاقتها وعن الرجيم المتبع الذي ساعدها على الخسارة الملحوظة في الوزن.

وقالت سمية الخشاب في ردودها على المتابعات، أنها أوقفت تناول اللحم مع شرب ماء كثير وأداء تمارين رياضية، كما أنها تتبع نظام الصيام، والى جانب الرجيم أكدت المواظبة على تمارين الخصر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب كان مشاركتها في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان والذي عرض في رمضان 2021 قبل الماضي.