طلبوا من الجوهرة السوداء بيليه رأيه في النجم محمد صلاح فصدم بإجابته الجميع

احتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الثلاثين، مؤخراً، حيث ولد فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية.

ويمتلك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى ارتدى قمصانها، حيث بدأ مو مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

وبات محمد صلاح حديث صحف العالم على مدار أكثر من 5 سنوات، وتحدث العديد من الأساطير الكروية عن تألقه في أكثر من مناسبة سابقة ومنهم الجوهرة السوداء بيليه.

وقال بيليه عندما سُئل عن رأيه في صلاح "من الرائع مشاهدة محمد صلاح في جميع المباريات التي خاضها مع فريق ليفربول، إنه يقدم مستوى جيد مع هذا الفريق".

توقف الأسطورة البرازيلي الخالد بيليه؛ الجوهرة السمراء والملك، بدوره عند موهبة الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، واختاره ضمن فريقه التاريخي في ترقية لعبة «فيفا 2021».

ويعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، ويظل مع الراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أعظم لاعبين ظهرا على خارطة الكرة قبل أن تتم مقارنتهما في السنوات الأخيرة مع الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وفرض محمد صلاح نفسه كأحد أبرز اللاعبين في القارة الأوروبية العجوز منذ احترافه في سويسرا رفقة فريق بازل قبل عدة سنوات، وحتى وصوله لقمة الهرم الكروي مع فريق ليفربول، والتتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز.