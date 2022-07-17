خفايا واسرار صادمة وراء السبب في طلاق غادة عبدالرازق من زوجها ثاني أيام عيد الأضحى.. أخيرا أنكشف السر

أثارت أنباء طلاق الفنانة المصرية غادة عبدالرازق الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الحديث عن سبب انفصالها الذي كان بسبب صورة حسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

وقال رواد مواقع التواصل أن صورة غادة عبد الرازق التي ظهرت برفقة شخص أخر غير زوجها، وهو ما تسبب بطلاقها فوراً، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إلا أن تلك الأنباء لم يتم تأكيدها أو نفيها من قبل الفنانة حتى الآن.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق، نشرت مقطع فيديو جديدا لها مع كلابها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت غادة عبد الرازق داخل منزلها وهى تداعب وتحتضن كلابها المفضلة، ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وقدمت غادة عبد الرازق، آخر أعمالها مسلسل "لحم غزال" في رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.