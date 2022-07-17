في سلوك مخالف للإسلام والفطرة الفنانة بلقيس فتحي تصدم المتابعين بعد ما فعلته.. هجوم كبير ضدها!

اثارت الفنانة بلقيس فتحي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت أمام العلن في الشاطئ بملابس السباحة.

حيث تعرّضت النجمة بلقيس فتحي إلى هجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير عبر حسابها في منصة ”سناب شات“، مستلقية تحت أشعة الشمس، ويظهر الجزء العلوي من جسدها مرتدية ملابس السباحة.

ليعيد نشطاء نشر رأي المطربة الإماراتية في مقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب (21 عاماً) على يد أفراد من عائلتها في ظروف غامضة، حيث زعم آنذاك أن الدافع وراء قتلها ”الدفاع عن الشرف“، حيث علّق أحد مستخدمي تويتر ”طيب وش صار على الشرف والعادات؟“.

وكانت بلقيس قالت في تغريدة تعليقاً على مقتل إسراء ”أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف أن أختك خرجت سرا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس عاداتنا وتقاليدنا وتستر عليها لأفضل من إنك تقتلها وتفضحها".

الجدير بالذكر انه في الوقت الذي هاجمها بعض المتابعين اعتبر فيه كثيرون أنها لم تخرج عن المألوف، لا سيما وأن الفيديو لم يظهر سوى الجزء العلوي من جسدها.